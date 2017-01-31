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1 dolarlık düğün internet fenomeni oldu!

1 DOLARLIK DÜĞÜN İNTERNET FENOMENİ OLDU!

Kenya'da düğün masraflarını karşılayamadıkları için daha önce düğünlerini erteleyen çift 1 dolara mal ettikleri nikan törenleriyle dünya evine girdi

Tarih : 31 Ocak 2017, 11:29
Puan Ver : 1 Dolarlık Düğün İnternet Fenomeni Oldu!(10/10)9


Kenya'da düğün masraflarını karşılayacak paraları olmayan genç çift, sadece 1 dolara mal olan nikah törenleriyle internet fenomeni oldu.



BBC'nin haberine göre, yaklaşık 300 doları bulan masrafları karşılayamadıkları için geçen sene düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan Wilson ve Ann Mutura çifti, daha fazla beklememek için minimum harcamayla evlenmeye karar verdi.



Düğün törenlerine günlük kıyafetleriyle katılan çift, 1 doları yalnızca parlak çelik alyanslar için harcadı.



Çiftin resmi nikah işlemleri, kilise tarafından karşılandı.


Üç yıl arkadaşlık ettikten sonra evlenme kararı alan ancak maddi zorluklar yaşayan 27 yaşındaki Wilson ve 24 yaşındaki Annın tasarruflu evliliği sosyal medyada büyük övgü aldı.



Nairobi News gazetesinin çiftin nikahıyla ilgili internetten yayımladığı habere yorum bırakan Jay Can-did, "Evlenmek için pahalı ve karmaşık düğün törenlerine ihtiyacımız olduğunu da kim söyledi?" ifadelerini kullandı.



Çiftin 1 dolarlık düğünü Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde de büyük yankı buldu.



Facebook ve Twitter kullanıcıları, çiftin düğününe "Önemli olan evliliktir, düğün değil", "Belki düğün yapamadılar ama çok güzel bir evlilikleri olacak" ve "Aşk, zaten 5 yıldızlı otel" gibi yorumlarda bulundu.



Mutura çifti, sosyal medya kullanıcılarının övgülerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek "Para, bizim gibi genç insanların evlenmesine mani olmamalı." dedi.



1 dolarlık nikahın sosyal medyada büyük yankı bulması üzerine bir turizm şirketi, çifte 5 günlük balayı turu hediye etti.



 



kaynak:habertürk








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