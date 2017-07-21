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1. LİG'DE 1 MİLYON EURO'LUK TRANSFER ORTALIĞI SALLADI


1. Lig'de 1 milyon Euro'luk transfer ortalığı salladı
Tarih : 21 Temmuz 2017, 21:40
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Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Kulüp tesislerinde bugün gerçekleştirilen imza töreninde, 27 yaşındaki kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran ve 21 yaşındaki oyuncu Melih Okutan sözleşme imzaladı. Taşkıran'a 1 yıllık, Okutan'a ise 3 yıllık imza attıran Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, Boluspor Kulüp Başkan Yardımcısı Oktay Ercan ve Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Oyuncuları bonservisiyle aldıklarını ifade eden Başkan Çarıkçı, iki oyuncuya verilen 1 milyon Euro'nun sosyal medyada ve kamuoyunda çok tartışılmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"En başta bizim ilk transferimiz Melih Okutan'dı. Bu verilen rakam Melih ve Ertuğrul'u da içermektedir. Burada bize maddi olarak en büyük desteği başkan yardımcımız Oktay Ercan verdi. Geri kalan kısmı da tabii ki değerli yönetim kuruluna aittir. Boluspor'un şu an ne FIFA'ya, ne UEFA'ya, ne de federasyona borcu var. En borçsuz kulüp bizizdir. Sponsorlarımız da sağolsunlar destek veriyorlar. Melih Okutan'ı Süper Lig'den 6-7 takım istedi. Ama Melih, Süper Lig'de oynamak istemediği için bizi tercih etti."

Oyuncular Taşkıran ve Okutan ise, hedefi olan bir camiaya geldiklerini, camiayı ve taraftarları mutlu etmek istediklerini ifade ettiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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