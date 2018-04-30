1 Mayıs Öncesi Taksim Bariyerlerle Kapatıldı
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1 Mayıs Öncesi Taksim Bariyerlerle Kapatıldı

1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM BARİYERLERLE KAPATILDI

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı polis bariyerleriyle çevrildi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : 1 Mayıs Öncesi Taksim Bariyerlerle Kapatıldı(8/10)4

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi.

BARİYERLER İSTİKLAL CADDESİ GİRİŞLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Bariyerler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişlerine polis bariyerleri yerleştirildi.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi.

GİRİŞLER BELİRLİ ARALIKLARLA YAPILIYOR

Getirilen bariyerler akşam saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişlerine yerleştirilmeye başlandı. Bariyerler plastik kelepçe ile birbirine bağlanırken, Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne girişler belli aralıklardan yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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