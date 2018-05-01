3 Ayrı Koldan Geldiler, Kalabalık Havadan Böyle Fotoğraflandı
Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
Hissedarlardan Musk'a Darbe! Görevden Alınmasını İstiyorlar
Cinsel İstismarı Canlı Yayında Paylaşmışlardı! Cezaları Belli Oldu
1 Mayıs'a Damga Vuran Kare! Çıplak Ayakla Taksim'e Çıktılar
40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldüren Yaşlı Adamın Sözleri Kan Dondurdu!
Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servisi Şoförünün Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
İngiliz Basını: Oğuzhan, Newcastle United'la Sözleşme İmzaladı
Bülent Arınç'tan Gül'e: 'ağabey Ne Diyorsun' Demesini Beklerdim
107 Yıllık Abd Devi İzmirli Firmayı Satın Aldı
Vatandaş Dolandırıcı Diye Şikayet Mektubu Yazdı, Albay Emekli Edildi
Facebook, Beklenen Uygulamayı Kullanıcılarına Sundu
Kıyıya Vurdu! Görenler Gözlerine İnanamadı
İran, Netanyahu'yu Yalancı Çobana Benzetti
Şahan Gökbakar 5 Milyon 500 Bin Tl'ye Tekne Aldı
Son Dakika! Sp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı
Karamollaoğlu'nun Adaylığına Bahçeli'den Şaşırtan Tepki!
Turistlere Semazenli Gösteri Tepki Çekti
Maliye'nin, Yakıtta Ötv İndirimiyle İlgili Kararı Belli Oldu

1 MAYIS'A DAMGA VURAN KARE! ÇIPLAK AYAKLA TAKSİM'E ÇIKTILAR


1 Mayıs'a damga vuran kare! Çıplak ayakla Taksim'e çıktılar
Tarih : 01 Mayıs 2018, 13:00
Puan Ver : 1 Mayıs'a Damga Vuran Kare! Çıplak Ayakla Taksim'e Çıktılar(6/10)2

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, sendikalar Taksim Meydanı'na geldi. Türk-İş üyesi bir grup Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü. Hak-Sen üyesi bir grup da işçi haklarına dikkat çekmek için çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldi.

1977'Yİ ANDILAR

Daha sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan Türk-İş üyesi grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı. Sendika üyeleri daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Grup burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup bir süre 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar attı.

"İŞ CİNAYETLERİNE SON"

Burada grup adına Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar açıklama yaparak, "Ülkemizin her köşesinden sesleniyoruz. İş cinayetlerine son diyoruz, kayıt dışılığa, taşeron işçilere kadro düzenlemesindeki adaletsizliğe, düşük ücret politikalarına, vergi düzenindeki adaletsizliğe, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne, sendikasızlaştırmaya, çalışanların sendika seçme özgürlüğü üzerindeki baskılara karşı sesimizi yükseltmek, mücadelemizi pekiştirmek için sesleniyoruz. Küresel sermayenin insanı yok sayan işçi hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmak isteyen amansız politikalarına karşı 1 Mayıs 2018'de Taksim'den bir kez daha haykırıyoruz, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz" dedi. Grup daha sonra, Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.

ÇIPLAK AYAKLA GELDİLER

Ardından Taksim Meydanı'na Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) geldi. Grupta bulunanların ayaklarının çıplak olması dikkat çekti. Ayaklarının işçi haklarına dikkat çekmek için çıplak olduğu öğrenildi. Grup Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra buradan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 1  Mayıs  A  Damga  Vuran  Kare  Çıplak  Ayakla  Taksim  E  Çıktılar  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER