1 MAYIS'I FIRSAT BİLEN İSTANBULLULAR, ORAYA AKIN ETTİ!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını fırsat bilenler adalara akın etti.
İSKELEDE METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Kadıköy - Adalar iskelesinde metrelerce kuyruk oluştu. Adalara giden vapurlarda yoğunluk nedeniyle oturacak yer kalmadı. Aynı yoğunluk adalara giden motor iskelesinde de yaşandı.
"İLK DEFA BU KADAR YOĞUN OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Adalara girmek için kuyrukta bekleyen bir kişi, "Her zaman adalara gidiyorum ama ilk defa bu kadar yoğun olduğu gördüm" diye konuştu.
"İŞLER ÇOK İYİ, YOĞUNLUK ÇOK FAZLA"
Motor iskelesindeki görevli ise 'İşler çok iyi. Yoğunluk çok fazla" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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