1 MİLYON EURO'LUK WRAİTH BLACK BADGE TÜRKİYE'DE
Rolls Royce Motor Cars İstanbul, ilk Wraith Black Badge'i Türkiye'ye getirdi.
Düzenlenen basın toplantısı ile tanıtımı yapılan aracın özellikleri, Rolls Royce Motor Cars Doğu Avrupa Kurumsal İlişkiler Direktörü Frank Tiemann ve Rolls Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda yeni modele, Türkiye'den de siparişlerin olduğu bilgisi verilirken Wraith ve Ghost'un mevcut olan Black Badge sürümlerinin, bu aydan itibaren Türk koleksiyonerlerine teslim edileceği belirtildi.
Diğer modellere göre daha koyu bir renge sahip olan Wraith Black Badge'in ön ızgara çevresi, bagaj kapağı, alt hava girişindeki son işlemci ve egzoz karartılmış krom özelliğine sahip. Buna ek olarak, her Black Badge motorlu otomobilin ön, yan ve arkasındaki ünlü Rolls-Royce logosu, Rolls-Royce'un 'Black Badge' isimli alternatif gerçekliğe girmesiyle öne çıkıyor ve siyah zemin üzerinde gümüş halini alıyor. Marka yeni modelinde simgesini de değiştirmiş durumda.
kaynak:ahaber
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