Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonda, biri güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın şehit düştüğü saldırının faili olan 2 PKK'lı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS SAĞLANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 4 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-81 Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin Operasyonu" kapsamında bugün saat 12.50 sıralarında Kulp'a bağlı Demirli köyü Keçiveren mezrasının Ricit deresi mevkisinde bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANAN KORUCU KATİLİ YAKALANDI

Çıkan çatışmada 3 Nisan'da yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşıyan güvenlik korucularına yönelik gerçekleştirilen, güvenlik korucusu Yıldız'ın şehit düştüğü, 5 güvenlik korucusu ve bir vatandaşın yaralandığı silahlı saldırının faili de olan, İçişleri Bakanlığının yeşil renkli arananlar listesinde bulunan "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik'in de bulunduğu 2 terörist ölü ele geçirildi.

1 KORUCU ŞEHİT OLMUŞ 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

Teröristlerin üzerinde, M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, tabanca, dürbün, çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce 3 Nisan'da gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 4 güvenlik korucusu, 1 emekli korucu ile 1 sivil vatandaş yaralanmış, saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatılmıştı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şehit güvenlik korucusu Yıldız'ın ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde şehidin kanının yerde kalmayacağını belirtmişti.

Kaynak: haberinburada