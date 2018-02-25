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1 milyon üye projesi, büyük hayal kırıklığıyla bitti

1 MİLYON ÜYE PROJESİ, BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYLA BİTTİ

Fenerbahçe'nin "1 milyon üye" sloganıyla 2015'te başlattığı proje, 3 yılda sadece 50 bin kişiye ulaştı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : 1 Milyon Üye Projesi, Büyük Hayal Kırıklığıyla Bitti(6/10)2

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti. Yıldırım, "Hedef 1 milyon üye" kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını, 1 milyona gelindiği zaman Fenerbahçe'nin kimsenin parasına ihtiyacı olmayacağını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Ozan Balaban ve beraberindeki heyet, Konya Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Bülnet Kaşdoğan ile görüştü.

"PROJE HAYATA GEÇİNCE F.BAHÇE'NİN PARAYA İHTİYACI KALMAYACAK"

Ziyarette konuşan Aziz Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını belirterek, "Temsilci ve normal üye sayısında 50 bine ulaşıldı. Aslında bir senede 2 senede olmaz yani. Bir de Türkiye'nin ekonomik şartları, insanların durumları belli, maçların daha çekişmeli geçmesi bunu belki de insanlar takviye yapalım hevesi, motivasyonu artacaktır. Onlarda sağlandığı zaman, bu proje hayata geçtiği zaman Fenerbahçe hiç kimsenin parasına puluna ihtiyacı kalmayacak. Tamamen kendi kendini idare edecek. Bir taraftan onlarla yatırım yapılacak bir taraftan yatırımlardan dönen paralarla da kulüp idame edilecekti. Tüm prensip ve anlayış buydu. Ama işte maalesef Türkiye'deki şartlar biraz aksamalara sebep oldu. İnşallah düzelir" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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