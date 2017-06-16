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1 uefa şampiyonluğu'na 1 milyon euro yazın!

1 UEFA ŞAMPİYONLUĞU'NA 1 MİLYON EURO YAZIN!

Ligde üst üste iki yıl şampiyon olan Şenol Güneş, gözünü Avrupa'ya dikti. Tecrübeli hoca, ‘UEFA Şampiyonluğu için 1 milyon Euro alır' maddesiyle de yeni hedefini yazılı hale getirdi

Tarih : 16 Haziran 2017, 09:54
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Beşiktaş ile teknik direktör Şenol Güneş'in imzası küçük ayrıntılara kaldı. Sözleşme 1+1 yıllık mı olacak, yoksa direkt 2 yıllık mı bu konu konuşuluyor. Görüşmeler yetiştirilebilirse, bugün KAP açıklaması bekleniyor. Yetişmezse pazartesi gününe kalacak. Görüşmelerde Güneş'in menajerliğini Deniz Türker yapıyor. Güneş, iki yıl önceki anlaşmada, "Çebi ile özel dostluğumuz var. Biz hallederiz" diyerek görüşmeye sokmadığı menajeri Türker'le birlikte bu kez masaya oturdu. Sözleşmenin karşılıklı fesih halinde ceza maddesi öngörülüyor. Beşiktaş'ta iki yıl üst üste şampiyon olan Güneş yeni sezonda daha büyük hedeflere kilitlendiğini sözleşmesine koydurduğu, "UEFA şampiyonluğuna 1 milyon Euro" maddesiyle gösterdi.



YENİ SÖZLEŞMEDE NELER OLACAK?

* Sözleşme 2 yıllık olacak. (1 yılı opsiyonlu olabilir.)

* Yıllık 2,5 milyon Euro alacak. (Geçen sene 1,5 milyon Euro alıyordu.)

* Şampiyonluk primi 750 bin Euro olacak. (Geçen sene 500 bin Euro'ydu.)

* Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa 250 bin Euro ödenecek. Çeyrek final 500 bin, yarı final 750 bin Euro… Şampiyon olursa 1 milyon Euro…

* UEFA Kupası'nda devam eder, çeyrek finale kalırsa, 250 bin Euro alacak. UEFA'da yarı finale çıkarsa 500 bin Euro, finale kalır kupayı kazanırsa 1 milyon Euro kazanacak…



 



kaynak:sabah








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