Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir günlük ziyaret için Ankara'ya geldi. Görüşme, iki liderin bu yıl içinde yaptığı 7'nci görüşme olarak kayıtlara geçecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bir günlük bir ziyaret için Ankara'ya geldi.

MASADA NE VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşecek görüşmede, Kudüs ve Suriye konusu masaya yatırılacak.

YÜZ YÜZE 7. GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşme, iki liderin bu yıl içinde yaptığı 7'nci görüşme olarak kayıtlara geçecek.

Kaynak: haberinburada