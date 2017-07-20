10 ADRESE KOÇBAŞLARIYLA ŞOK BASKIN! DEAŞ'IN 'ADANA EMİRİ' YAKALANDI
Adana'da, Özel Harekat polislerinin koçbaşlarıyla kapıları kırarak gerçekleştiridikleri baskınlarda, DEAŞ'ın sözde "Adana emiri"nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Adana'da polis, Konya'nın Meram ilçesinde ölü olarak ele geçirilen DEAŞ'lı teröristlerle bağlantılı olduğu saptanan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ebubekir Manaz'ın terör örgütünün sözde 'Adana emiri' olduğu belirtildi.
10 ADRES KOÇBAŞLARIYLA BASKIN YAPILDI
Geçen hafta Meram'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen Adanalı Furkan Turkan ile Müslüm Ceylan'ın, örgütün 'Meydan Grubu' üyesi olduğunu belirlenince, Adana'daki bağlantıları da araştırıldı. Merkez Seyhan ilçesinde belirlenen 10 adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şok baskın yapan polisler, koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlerde girdi.
KUR'AN KURSLARINDA ÖRGÜT PROPAGANDASI
Yapılan baskınlarda sözde 'Adana emiri' olarak bilinen Ebubekir Manaz ile Abdülkerim Ürek, Ali Yosunkaya, Mehmet Ali Akkoyun, Devran Ersü gözaltına aldı. Örgüt üyelerinin özellikle Kur'an kurslarında dini sohbetler düzenleyerek örgüt propagandası yapıp DEAŞ'a eleman kazandırdıkları saptandı.
EV HAPSİ İLE SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki sorgularının adliyeye sevk edilen Ebubekir Manaz, Abdülkerim Ürek, Ali Yosunkaya ve Mehmet Ali Akkoyun tutuklanırken, Devran Ersü ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.
KONYA'DA ÖLDÜRÜLEN DEAŞ'LILAR TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan Konya'daki operasyonda öldürülen 2 DEAŞ'lının ise Adana'da toprağa verildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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