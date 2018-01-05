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10 Ayda 18 Milyon Lira Zarar Eden Deniz Uçağı Seferleri Durduruldu
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10 Ayda 18 Milyon Lira Zarar Eden Deniz Uçağı Seferleri Durduruldu

10 AYDA 18 MİLYON LİRA ZARAR EDEN DENİZ UÇAĞI SEFERLERİ DURDURULDU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BURULAŞ bünyesinde yürütülen deniz uçağı seferlerinin, 10 ayda 18 milyon TL zarar etmesi nedeniyle kaldırıldığını duyurdu.

Tarih : 05 Ocak 2018, 13:20
Puan Ver : 10 Ayda 18 Milyon Lira Zarar Eden Deniz Uçağı Seferleri Durduruldu(8/10)4

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) bünyesinde yürütülen deniz uçağı seferlerinin kaldırılmasının nedeninin, seferlerin 1,2 yolcu ortalamasıyla yapılması ve 10 ayda 18 milyon lira zarar edilmesi olduğunu söyledi.

2013 YILINDA SEFERLER BAŞLAMIŞTI

Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları çerçevesinde BURULAŞ tarafından 2013 yılında başlatılan deniz uçağı seferlerinin durdurulmasının nedeninin maddi bakımdan zarar edilmesi olduğunu bildirdi.

Deniz uçağı seferlerinin hiçbir rantabilitesinin olmadığına işaret eden Aktaş, şöyle dedi:

"Hava ulaşımını kapattık. Tamamen zarar ediyor. 10 aylık zararı 18 milyon lira. 4 tane deniz uçağımız var. Belirli mevsimlerde belirli şehirlere sefer konuluyordu. 1,2 yolcu ortalamasıyla gitmişiz ve zarar ediyor. Yani bununla alakalı şartlar, konjonktür değişmiş. Sabiha Gökçen burada elimizin altında, 45-50 dakikada varıyoruz. İstanbul'a ulaşım artık çok zor değil. Köprü büyük avantaj oldu. Belki o gün lazımdı ama şimdi lazım değil. Yanlışta ısrar etmeye gerek yok. Niçin zarar edelim?"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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