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10 Ayrı Şehirde Aranan Ödüllü Dolandırıcı Mühendis Yakalandı!
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10 ayrı şehirde aranan ödüllü dolandırıcı mühendis yakalandı!

10 AYRI ŞEHİRDE ARANAN ÖDÜLLÜ DOLANDIRICI MÜHENDİS YAKALANDI!

Edirne'de 10 ilde dolandırıcılık suçundan aranan mühendis otobüsteki kimlik kontrolünde yakalandı. Mühendisin Çin'de en iyi yazılımcı ödülünü aldığı ortaya çıktı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 17:10
Puan Ver : 10 Ayrı Şehirde Aranan Ödüllü Dolandırıcı Mühendis Yakalandı!(10/10)6

Edirne'de jandarmanın yol kontrolü sırasında, banka, alışveriş ve GSM şirketlerinin internet sitelerinin benzerlerini yaparak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen mühendis, yakalandı. 10 şehirde, hakkında arama kaydı bulunan mühendisin okurken Çin'de en iyi yazılımcı ödülünü aldığı ortaya çıktı.

OTOBÜSTEKİ KONTROLDE 10 İLİN ARADIĞI DOLANDIRICI BULUNDU

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoban gişelerinde bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, yolculardan Muzaffer Sefa Y.'nin 10 ayrı ilden 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.

"OLTALAMA" YÖNTEMİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRMIŞ

Muzaffer Safa Y.'nin, 'oltalama' adı verilen yöntemle, banka, GSM ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelinin, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Malatya, Aydın, Sinop, Yozgat, Kahramanmaraş ve Muğla'da arandığı ortaya çıktı.

170 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞ

Muzaffer Sefa Y.'nin, aynı yöntemle 170 bine yakın kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2016'da tutuklandığı saptandı. Ayrıca şüphelinin, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Malatya, Aydın, Sinop, Yozgat, Kahramanmaraş ve Muğla'da da arandığı ortaya çıktı.

OKURKEN ÇİN'DE EN İYİ YAZILIMCI ÖDÜLÜ ALMIŞ

Muzaffer Safa Y.'nin Hong Kong'taki Poly Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okurken 2015'te Çin'de "En iyi yazılımcı ödülünü aldığı ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer Sefa Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye geldiği öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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