Polis Akademisi, lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından bin 800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci adayı alacak.

Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) 10 bin polis alınacak.Ön başvurular Polis Akademisi 'pa.edu.tr' internet adresinden yapılacak. Ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler henüz açıklanmadı. Bu bilgiler Polis Akademisi'nin internet sitesinden önümüzdeki günlerde açıklanacak. Alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının gerekip gerekmediği de daha sonra belli olacak.

LİSE MEZUNLARINA POLİS KADROSU

Bu arada lise mezunları da polis kadrosu açılmasını bekliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yayınlanan 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve polis alım şartlarında değişiklik yapılmış, eğitim düzeyi en az lise mezunu düzeyine indirilip sınav şartı ve askerlik şartı kaldırılmıştı. 10 bin PÖH alımının ardından herkes yeni bir PÖH alımı yapılmasını bekliyordu.

Kaynak: haberinburada