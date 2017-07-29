Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Aksu'nun Pınarlı ve Cihadiye Mahallesi'nde, balkonda uyuyan kadınların taciz edildiği ve bazı evlerde ise hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçti.

3 KEZ AYNI YÖNTEMLE TACİZDE BULUNDU

İki mahallede 3 kez aynı yöntemle gerçekleşen taciz olayını güvenlik kameralarından ve gördü tanıklarının verdiği ifadelerden araştıran ekipler, 28 Temmuz günü gece saat 02: 45 sırasında Pınarlı Mahallesinde bir taciz olayının daha gerçekleştiği bilgisini aldı.

GÖRGÜ TANIĞI İHBARDA BULUNDU

Görgü tanığı, beyaz renkli tişört, siyah kısa şort ve ayağındaki kırmızı renkli spor ayakkabılı bir kişinin kaçtığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EVİNDE DİĞER OLAYLARDA GİYDİĞİ KIYAFETLER ÇIKTI

Alınan eşkal üzerinde araştırma yapan ekipler, şüpheli gördükleri Y.C.C. isimli kişiyi gözaltına aldı. İhbarcı tarafından teşhis edilen Y.C.C.'nin evinde yapılan aramada, telefon muhafaza kabı,2 sım kart, diğer olaylarda suç işlediği sırada giymiş olduğu kıyafetler bulundu. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C.C tutuklandı.

Kaynak: haberinburada