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10 günde yapıldı, 7 kilo altın harcandı, Irak'tan alıcı buldu

10 GÜNDE YAPILDI, 7 KİLO ALTIN HARCANDI, IRAK'TAN ALICI BULDU

Diyarbakır'da 7 kilogram altın kullanılarak 10 günde yapılan kıyafeti Iraklı kuyumcu 1 milyon 187 bin liraya satın aldı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : 10 Günde Yapıldı, 7 Kilo Altın Harcandı, Irak'tan Alıcı Buldu(10/10)6

Diyarbakır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda, 22 ayar altından yapılan ve 1 milyon 187 bin liraya satılan 7 kilogram ağırlığındaki altın elbisenin, Iraklı bir kuyumcu tarafından bir iş kadınına hediye edilmek üzere alındığı belirtildi.

7 KİŞİLİK EKİP 10 GÜNDE HAZIRLADI

Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda sergilenen ve büyük ilgi gören altın kadın elbisesi hakkında bilgi veren kuyumcu Kamuran Kaya, 22 ayar altın kullanılarak yapılan 7 kiloluk elbisenin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, 7 kişilik ekibin 10 gün çalışıp, el işi ve Diyarbakır kişnişi kullanarak elbiseyi hazırladığını söyledi.

IRAKLI KUYUMCU SATIN ALDI

Kaya, 1 milyon 187 bin liralık elbiseyi, fuarı gezen Iraklı bir kuyumcunun Iraklı bir iş kadınına hediye etmek için satın aldığını, isminin gizli tutulmasını istediğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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