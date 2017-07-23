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10 Katlı Apartman Yüksekliğindeki Kaydıraklar Kalbinizi Durdurabilir!
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10 Katlı Apartman Yüksekliğindeki Kaydıraklar Kalbinizi Durdurabilir!

10 KATLI APARTMAN YÜKSEKLİĞİNDEKİ KAYDIRAKLAR KALBİNİZİ DURDURABİLİR!

Su kaydıraklarını pek çok tatilci yılda 1 kere ziyaret ediyor. Ancak bu kaydırakların bazıları öyle korkutucu ki, pek çok insan tepeye çıktığında kaymak istememekte. İşte kaymak için cesaretli olmanız gereken 5 su kaydırağı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : 10 Katlı Apartman Yüksekliğindeki Kaydıraklar Kalbinizi Durdurabilir!(10/10)6

Adrenalin sevenlerin ilgisini çekecek kaydırakların özellikleri bir kez daha düşünmenize neden olacak. Bazı kaydıraklarda kadınların kaymasına izin verilmiyor. Sebebi ise aşırı korkunç olması.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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