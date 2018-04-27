Diyarbakır'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Mücevher Fuarı açıldı. Fuarda, 10 kilo altından yapılan ve maliyeti 2 milyon olan altın karpuz büyük ilgi görürken, fuar nedeniyle Diyarbakır'a Irak, İran, Suriye gibi ülkelerden 200'e yakın kuyumcunun geldiği belirtildi.

100'DEN FAZLA FİRMA STAND AÇTI

Diyarbakır Kuyumcular Odası ve Sedeks Fuarcılığın 2'ncisini düzenlediği Uluslararası Mezopotamya Mücevher Fuarı açıldı. Fuar ve kongre merkezinde düzenlenen fuara, kuyumculuk, mücevher ve saat alanında üretici, toptancı ve ihracatçı 100'den fazla firma stant açtı. Fuarın açılışına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul, Sedeks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan, Irak, İran, Suriye Kuyumcuları ile 81 ilin kuyumcular oda başkanları katıldı.

"HER AYA BİR FUAR SIĞDIRMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ"

Fuarda konuşan Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, Mezopotamya fuarının kentte yapılması oldukça önemli olduğunu söyledi. Fuarla ilgili çeşitliliğinin artması gerektiğini belirten Kaya, "Bugün bu mücevher fuarının en önemli özelliği çok ender yapılan bir fuar, bunu Diyarbakır'da yapmak ve her aya bir fuar sığdırmak bizim en önemli görevlerimizden biri olacak.

"YENİ BİR FUAR ALANINA İHTİYACIMIZ VAR"

Komşu il ve ülkelerle yaptığımız iş birliklerini bu fuarın Diyarbakır'da yapılması en önemli etkenlerden biri oldu. Şimdi bundan sonra bu güç ve yapıyı yeniden koruyarak, daha modern, daha büyük kongrelerin yapılacağı yeni bir fuar alanına ihtiyacımız var. Artık fuar yapan kuruluş haline gelmemiz gerekiyor. Yalnızca Diyarbakır'da fuar yapmakla yetinmeyeceğiz. Kuracağımız bir fuarcılık anonim şirketiyle, Sedeks, TÜYAP gibi fuarcılık şirketleriyle ortak yapılar oluşturarak artık bölge ülkelerine fuar ihraç edecek, yapacak bir konuma taşımamız gerekiyor" dedi.

KENTTEKİ 5 BÜYÜK OTELDE YER KALMADI

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul ise, fuara yerli ve yabancı bir çok firmanın katıldığını belirterek, fuara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Akkul, mücevher fuarının Diyarbakır'a önemli bir katkı sunduğunun altını çizerek, kentte 5 büyük otelde yerli ve yabancı misafirleri konuk ettiklerini otellerde yer kalmadığını söyledi.

DİYARBAKIR KARPUZU GÖSTERİME AÇILDI

Fuar açılışının ardından Vali ve beraberindeki protokol mücevher stantlarını gezdi. Vali Güzeloğlu daha sonra 10 kilo altından yapılan ve maliyeti 2 milyon olan altından yapılan Diyarbakır karpuzunu gösterime açılışını yaptı.Mücevher fuarında, 1 Milyon 200 bin lira değerindeki altın elbise ile milyonluk takılar da büyük ilgi gördü.

Kaynak: haberinburada