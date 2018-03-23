Obezite Artık Kanserin Birinci Sebebi
Ankara-Sivas Arasını 2 Saate Düşürecek Yht Projesinde Çalışmalar Başlıyor
Barcelona'nın Efsanesi Xavi, Arda Turan'a Destek Çıktı
Türkiye 77 Bin Kişiyi Dolandıran Tosun İçin Harekete Geçti
Eskişehirspor, Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın Vasiyetini Yerine Getirdi
Kardeşimi Bu Hale Getirdiniz Diyen Abi Okul Müdürünü Sırtından Bıçakladı
Everton Transfere Doymuyor! Cenk Tosun'a Kötü Haber
İspanya'nın Efsane Kalecilerinden Canizares'in 5 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti
İngiltere Başbakanı Theresa May Nevruz Bayramı'nı Kutladı
10 Kişinin Öldüğü Asansör Faciasında Hapis, Para Cezasına Çevrildi
Ajan Krizi Büyüyor! Avrupa Birliği, Rusya'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı
Düşen F-16'nın Şehit Pilotu, Köyü Korumak İçin Kendi Canını Feda Etmiş
Terörden Temizlenen Afrin'de İlk Cuma Namazı! Mehmetçik Halkla Saf Tuttu
Karısının Arabasına Bomba Koyan Adam: Birden Fazla Kişinin Canını Alırım
Uzaylı Zannedilen 15 Cm'lik Mumyanın Gizemi Çözüldü
Teröristlerin Kabusu, Mavi Bereliler Yemin Etti!
Babasından Gizli Otomobili Alan Çocuk Şarampole Yuvarlandı
İsveç'te Skandal! Müslim, Parlamento Binasında Konuştu
Fenerbahçeli Valbuena Transfer İçin Menajerine Talimat Verdi
Trabzonspor'un Yıldızı Dame N'doye, Galatasaray Maçlarda Göz Dolduruyor

10 kişinin öldüğü asansör faciasında hapis, para cezasına çevrildi

10 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ASANSÖR FACİASINDA HAPİS, PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

Tarih : 23 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : 10 Kişinin Öldüğü Asansör Faciasında Hapis, Para Cezasına Çevrildi(7/10)3

İstanbul Mecidiyeköy'deki eski Ali Sami Yen Stadı'nın arsasına yapılan inşaatın 32'inci katından yere çakılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin davayı karara bağlayan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 9 sanığa "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

"KUSUR VE İHMALİ OLAN KİM VARSA ORTAYA ÇIKARTILACAKTIR"

Vali Hüseyin Avni Mutlu şunları söylemişti: "Şu bilgiyi özellikle sordum, çalışma saatleri itibariyle, çalışma saatlerine uyulmuş mu? Çünkü bir hafta sonunda bu çalışmanın saat kaça kadar devam etmesi gerektiği yönünde. Tabii evrak üzerinden net bir bilgiye ulaşılamamış olmakla birlikte, saat 19.00'da da bu çalışmanın tamamlanmış olması gerekiyordu. Aldığım bilgi o, ama itfaiyemize gelen ihbarın vuku bulduğu saat 19.45 olarak gözüküyor. Dolayısıyla çalışma saatinin dışına taşmış bir çalışmanın da olduğu ilk değerlendirmemde görünen hususlardan bir tanesi. Dolayısıyla bütün bunlar tek tek incelenecektir. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin hakkı hukuku, ailelerinin hakkı hukuku, kamu vicdanının hakkı hukuku, toplumun hukuku mutlak suretle, kusur ve ihmali olan kim varsa adli ve idari olarak mutlaka ortaya çıkartılacaktır."

NE OLMUŞTU?

İnşaatı devam eden 36 katlı binanın 32'nci katında duran asansör içinde işçiler varken zemine düşmüştü. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 10 işçinin öldüğünü açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 10  Kişinin  Öldüğü  Asansör  Faciasında  Hapis  Para  Cezasına  Çevrildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER