Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ADAYLAR 131 BİN TL ÖDEYECEK

Gece yarısı kabul edilen yasaya göre, Meclis'te temsil edilen partilerin gösterecekleri dışındaki cumhurbaşkanı adayları 131 bin TL ödeyecek, bunlardan 100 bin destek imzasını bulanların parası seçimden sonra iade edilecek, bulamayanların parası ise Hazine'ye gelir kaydedilecek. Ölüm halinde de, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katı olarak belirlenen bu adaylık parası aynı şekilde iade edilecek. Yasanın çıkmasıyla YSK'nın da seçim takvimini kısa sürede ilan etmesi bekleniyor.

YA ADAYLIK YA VEKİLLİK

Yasaya göre seçmenler sadece bir adayı önerebilecek. Bunu da kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat giderek yapacaklar. Seçmenlere aday tercihlerine ilişkin form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek. Bu süreçte ilçe seçim kurullarında yeteri kadar personel de görevlendirilecek. Bir kişi aynı anda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacak. Bir kişi, en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilecek, ancak cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, bir kez daha aday olabilecek.

BOŞALAN MAKAM DÜZENLEMESİ

Seçime bir yıl ya da daha az süre kala cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü milletvekili genel seçimiyle birlikte yapılacak. Seçime bir yıldan fazla süre varken cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde ise bu seçim, makamın boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içindeki son pazar günü olacak. Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Bu şekilde seçilen cumhurbaşkanı TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmayacak. İkinci tura kalan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılamaması durumunda, ilk tur oylama sonucuna göre bir altındaki aday olarak yerine ikame edilecek. Oylamaya tek adayla gidilmesi halinde ise oylama referandum şeklinde yapılacak.

Kaynak: haberinburada