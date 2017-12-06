Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, sektördeki 8-10 büyük firmanın önümüzdeki yıl gayrimenkul sertifikası ihraç edeceğini söyledi.

"SERTİFİKALARI HALKA ARZ EDECEKLER"

Türkiye Finans Forumunda konuşan Elmas, "Gayrimenkul sertifikası için biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde ciddi bir bilinçlendirme yapacağız. 8-10 büyük bilinen firmamız önümüzdeki yıl bu sertifikaları halka arz yapmaya başlayacaklar" dedi.

Gayrimenkul sertifikalarına yönelik talebin artırılması amacıyla gayrimenkul sertifikaları tebliğinde geçtiğimiz günlerde değişikliğe gidilmişti.

Kaynak: haberinburada