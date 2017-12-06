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10 şirketten gayrimenkulde dev atak! Sertifika ihraç edecekler

10 ŞİRKETTEN GAYRİMENKULDE DEV ATAK! SERTİFİKA İHRAÇ EDECEKLER

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, gayrimenkul sektöründe 10 büyük firmanın önümüzdeki yılgayrimenkul sertifikası ihraç edeceğini açıkladı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : 10 Şirketten Gayrimenkulde Dev Atak! Sertifika İhraç Edecekler(9/10)5

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, sektördeki 8-10 büyük firmanın önümüzdeki yıl gayrimenkul sertifikası ihraç edeceğini söyledi.

"SERTİFİKALARI HALKA ARZ EDECEKLER"

Türkiye Finans Forumunda konuşan Elmas, "Gayrimenkul sertifikası için biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde ciddi bir bilinçlendirme yapacağız. 8-10 büyük bilinen firmamız önümüzdeki yıl bu sertifikaları halka arz yapmaya başlayacaklar" dedi.

Gayrimenkul sertifikalarına yönelik talebin artırılması amacıyla gayrimenkul sertifikaları tebliğinde geçtiğimiz günlerde değişikliğe gidilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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