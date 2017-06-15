10 YAŞINDAKİ CEYLİN'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 Haziran'da kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra ölü bulunduğu evin sahibi komşusu Ş.T. adlı kadın ile kocası S.T. ve kadının halası olan R.Ö. dün gece adliyeye sevk edildi.
Pazartesi gününden bu yana İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu süren 3 zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra gece yarısı adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar