10 Yaşındaki Ceylin'in Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme!
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10 YAŞINDAKİ CEYLİN'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!


10 YAŞINDAKİ CEYLİN'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Tarih : 15 Haziran 2017, 09:49
Puan Ver : 10 Yaşındaki Ceylin'in Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme!(6/10)3


İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 Haziran'da kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra ölü bulunduğu evin sahibi komşusu Ş.T. adlı kadın ile kocası S.T. ve kadının halası olan R.Ö. dün gece adliyeye sevk edildi.



Pazartesi gününden bu yana İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu süren 3 zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra gece yarısı adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.



 



kaynak:milliyet








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