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10 Yaşındaki Kız Ayağını Emniyet Kapanına Kaptırdı, Kurtarmak İçin Herkes Seferber Oldu

10 YAŞINDAKİ KIZ AYAĞINI EMNİYET KAPANINA KAPTIRDI, KURTARMAK İÇİN HERKES SEFERBER OLDU

Silopi'de 10 yaşındaki Çiğdem Başak, Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu bölgeye çıkan sokağın başında araçlar için kullanılan emniyet kapanına ayağını kaptırdı. Talihsiz kız 1 saatte zor kurtarıldı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 18:50
Puan Ver : 10 Yaşındaki Kız Ayağını Emniyet Kapanına Kaptırdı, Kurtarmak İçin Herkes Seferber Oldu(6/10)2

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 10 yaşındaki Çiğdem Başak, Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu bölgeye çıkan sokokağın başında araçlar için kullanılan emniyet kapanına ayağını kaptırdı. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vinçin de kullanıldığı yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonunda ağır yaralanan küçük kız Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAPAN AÇILMADI

Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çıkan 1'inci Cadde'de bulunan ve araçlar için kurulan kapanın yanından geçen Çiğdem Başak, o sırada kapanan kapana ayağını kaptırdı. Küçük kızın feryatları ile polisler kapanı açmak istedi. Ancak, kapan açılmadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerne sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kıza serum takıp bilincini açık tutmaya çalışırken, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bu kez olay yerine vinç çağrıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında acılar içinde kıvranan küçük Çiğdem'i yakınları sarılıp teselli etmeye çalışırken, Çiğdem'in ayağı vinç yardımıyla yerinden oynatılan kapandan çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarını izleyen Küçük Çiğdem'in yakınları sinir krizi geçirdi. Kapandan ayağı kurtarılan ve ağır yaralanan Başak, daha sonra olay yerine gelen ambulans ile Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silopi'de yapılan ilk müdahaleden sonra küçük Çiğdem helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiğdem Başak'ın ayağının kurtarılması çalışmalarına Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan da katılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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