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10 yaşındaki sörfçü köpekbalığıyla burun buruna!

10 YAŞINDAKİ SÖRFÇÜ KÖPEKBALIĞIYLA BURUN BURUNA!

Avustralya'da 10 yaşındaki bir çocuk sörf yaptığı esnada dalgaların arasında bir köpekbalığı belirdi. Bu anlar tesadüfen babasının çektiği karelere yansıdı

Tarih : 26 Ocak 2017, 13:03
Puan Ver : 10 Yaşındaki Sörfçü Köpekbalığıyla Burun Buruna!(9/10)7


Avustralya'da 10 yaşındaki bir sörfçünün, dalgaların arasında köpekbalığıyla burun buruna geldiği anlar tesadüfen babasının çektiği karelere yansıdı.



Associated Press'in haberine göre Chris Hasson adlı baba, dün oğlu Eden'ın sörf yaparken fotoğraflarını çekerken, karelerdeki bir detay dikkatini çekti.



Oğlu halen denizde olan Hasson, çektiği fotoğraflara bakarken Eden'ın sörf yaptığı dalgaların içinde, tam oğlunun yanında bir köpekbalığının yüzdüğünü gördü.



AP'ye konuşan Hasson, dehşete kapıldığını belirterek oğlunu ıslıkla hemen kıyaya çağırdığını anlattı.



Hasson şöyle konuştu: "Eden dalganın içinde bir şekil gördü ve bunu yosun sandı ardından bunun üstüne çıktığını hissetti. Fotoğrafı görene kadar ise bunu önemsemedi."



Uzmanlar, bunun yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda genç bir beyaz köpekbalığı olduğunu söyledi.



James Cook Üniversitesi köpekbalığı araştırmacısı Andrew Chin, fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla hayvanın korktuğunu ve sörf tahtasından kaçmaya çalıştığını belirterek, "Bunun avlanma maksatlı bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün değil" dedi.



Eden ise kıyaya çıkana kadar köpekbalığını fark etmediği için çok memnun olduğunu ifade etti.



10 yaşındaki sörfçü, "Eğer dalgada onu görseydim, muhtemelen çok korkup düşerdim. Düşmediğim için şanslıyım" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 10  Yaşındaki  Sörfçü  Köpekbalığıyla  Burun  Buruna    haber

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