Antalya'da 2008 yılında kayanın kovuğunda bulunan cesedin katiline ulaşılamamıştı. Jandarma 10 yıl sonra gelen bilgi üzerine dosyayı tekrar açınca katilin bir pilot olduğu ve cenazeye de katıldığı ortaya çıktı.

Erdoğan Akbaş'ın cansız bedeni 2008 yılında Antalya'da bir kayanın kovuğunda bulunmuş, cinayeti işleyen kişi ya da kişilere ulaşılamamıştı. 10 yıl sonra jandarma ekiplerine gelen ihbar katilin cinayeti itiraf etmesine neden oldu.

KAYANIN KOVUĞUNDA BULUNAN CESEDİN KATİLİ BULUNAMAMIŞTI

Antalya Döşemealtı'na bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda 2008 yılında bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Araştırmada, boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Kemer'de turizmle uğraşan 23 yaşındaki Erdoğan Akbaş olduğu belirlendi. O dönem yapılan çalışmalarda cinayeti işleyen kişi ya da kişilere ulaşılamadı.

10 YIL SONRA GELEN BİLGİYLE DOSYA TEKRAR AÇILDI

İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine giden bir bilgi, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasının tozlu raftan inmesine neden oldu. Özel bir ekip kuran jandarma, teknik çalışmalar yaparak o dönem bölgede bulunan kişileri tespit etti.

ŞÜPHELİ BULUNAN PİLOT CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'dan Antalya'ya götürülen pilot, cinayeti itiraf etti.

CENAZEYE DE KATILAN PİLOT: PİŞMANIM HER GECE RÜYAMA GİRİYOR

10 yıldır vicdan azabı çektiğini anlatan Asım Onur C. ifadesinde şunları söyledi: "Her gece rüyama giriyor. Aramızda alacak-verecek meselesi vardı. O gün o bölgede dolaşırken aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Sonraki günlerde de cenazesine katıldım, çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum." Katil zanlısı pilot, jandarma sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada