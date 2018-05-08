Antalya'ya Gelen Rus Turist Sayısı Yüzde 60 Arttı
Ysk'ya Başvurdu! 4'lü İttifakın İsmine İtiraz
İyi Parti'nin Kritik İsmi Fetö'den Gözaltına Alındı
'kılıçdaroğlu, Kurtulmak İçin Aday Gösteri' İddiasına İnce'den Yanıt!
Dilenci Kadınlar Hasılatı Erik Dalı Eşliğinde Göbek Atarak Kutladı
Merkez'in Hamlesi Yetmedi, Doların Yükselişi Devam Ediyor
Iniesta, Çin Ekibiyle Değil Japon Takımıyla Anlaşmış
Hdp'li Faysal Sarıyıldız Dağa Çıktı, Teslim Olan Pkk'lı Yerini Söyledi
10 Yıldan Eski Nüfus Cüzdanı Olanlar Oy Kullanabilecek Mi?
Türkiye'den F-35 Resti: Teslimat Durursa Çöker!
İdil Fırat'la Yakalanan Mert, Bu Sefer De Başka Güzelle Görüntülendi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Seçim Öncesi İstifa Kararı Aldı
İstanbul Polisi Harekete Geçti! Interpol, Bu Çetenin Peşinde
Beyin Ölümü Gerçekleşen Mirzabeyoğlu, İstanbul'a Getirildi
Erbakan Döneminde Bakanlık Yapan Siyasetçi Hayatını Kaybetti
Külçe Külçe Takılan Altınların Değeri Belli Oldu
300 İdam İzledi, Başka Birine Dönüştü!
Sumudica'dan Kartal Pençesi İtirafı!
Suriye'de Rus Savaş Helikopteri Düştü!
Büyük Bomba! Brezilya'nın Efsane Hocası Trabzonspor'a Geliyor

10 YILDAN ESKİ NÜFUS CÜZDANI OLANLAR OY KULLANABİLECEK Mİ?


10 yıldan eski nüfus cüzdanı olanlar oy kullanabilecek mi?
Tarih : 08 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : 10 Yıldan Eski Nüfus Cüzdanı Olanlar Oy Kullanabilecek Mi?(9/10)5

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 24 Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"10 YILDAN ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI GEÇERSİZ" HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİNDEN YALANLAMA GELDİ

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 10  Yıldan  Eski  Nüfus  Cüzdanı  Olanlar  Oy  Kullanabilecek  Mi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER