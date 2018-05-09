100 BİN İMZA SÜRESİ SONA ERDİ! İŞTE SON RAKAMLAR
Yüksek Seçim Kurulunca ( YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başlamıştı.
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN 4 İSİM İMZA TOPLADI
AA'nın haberine göre, seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için son olarak bugün saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verildi.
100 BİN İMZAYA ULAŞANLAR 24 HAZİRAN'DA ADAY OLABİLECEK
Bu isimlerden 100 bin imzaya ulaşanlar, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilecek.
Siyasi partilerin aday gösterme süresi ise 5 Mayıs'ta sona ermişti.
AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermişti.
CUMHURBAŞKANI GEÇİCİ ADAYLARI YARIN AÇIKLANACAK
YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
100 BİN İMZADA KAPANIŞ RAKAMLARI
Meral Akşener: 255 bin 582
Temel Karamollaoğlu: 167 bin 967
Doğu Perinçek: 118 bin 575
Vecdet Öz: 3 bin 030
Kaynak: haberinburada
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