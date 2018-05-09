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100 BİN İMZA SÜRESİ SONA ERDİ! İŞTE SON RAKAMLAR


100 bin imza süresi sona erdi! İşte son rakamlar
Tarih : 09 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : 100 Bin İmza Süresi Sona Erdi! İşte Son Rakamlar(8/10)10


Yüksek Seçim Kurulunca ( YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başlamıştı.



CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN 4 İSİM İMZA TOPLADI



AA'nın haberine göre, seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için son olarak bugün saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verildi.



100 BİN İMZAYA ULAŞANLAR 24 HAZİRAN'DA ADAY OLABİLECEK



Bu isimlerden 100 bin imzaya ulaşanlar, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilecek.



Siyasi partilerin aday gösterme süresi ise 5 Mayıs'ta sona ermişti.



AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermişti.



CUMHURBAŞKANI GEÇİCİ ADAYLARI YARIN AÇIKLANACAK



YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.



100 BİN İMZADA KAPANIŞ RAKAMLARI



Meral Akşener: 255 bin 582



Temel Karamollaoğlu: 167 bin 967



Doğu Perinçek: 118 bin 575



Vecdet Öz: 3 bin 030



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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