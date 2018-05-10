Hocasına Kızdı, Sunum İçin Çıktığı Kürsüde Soyunmaya Başladı
Birleşmiş Milletler'den İsrail Ve İran'a Uyarı Geldi!
Arda Turan'ı Yurt Dışına Transferi Bile Kurtaramayacak!
Adı G.Saray İle Anılan Uğur Çiftçi'nin Yeni Adresi Belli Oldu
Kritik Tasarı Yasalaştı! Bakanlar Kurulu Khk Çıkarabilecek
Merkel, İran Konusunda Abd'yi Karşısına Aldı, 'vazgeçmeyeceğiz' Dedi
Süper Ligin İsim Hakkı 1,5 Yıl Daha Spor Toto'da!
Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a Destek
Futbol Dünyasını Yıkan Ölüm! 26 Yaşında Penis Kanserine Yenik Düştü
Arda Turan'a Darbe Üstüne Darbe! Kulübünden De Kötü Haber Geldi
2 Çocuk Annesi Kadın, Ekmek Yerken Öldü!
Ziraat Türkiye Kupasında 11'ler Belli Oldu!
Arda Turan'a Verilen Tarihi Ceza Değişebilir!
Diyarbakır'da Sel Felaketi! Vatandaşlar Mahsur Kaldı
Jetler Havalandı! Saldırı Hazırlığındaki Teröristler İmha Edildi
100 Bin İmzayı Toplayamayan Vecdet Öz, Chp'yi Topa Tuttu!
15 Vekil Geri Döndü, Bahçeli Chp'yi Topa Tuttu
Galatasaray, İstifayı Resmen Kap'a Bildirdi
Ak Parti'den İnce'nin Hakkari Mitingine İlk Yorum
Rusya'da Dünya Kupası Sırasında Mangal Yapmak Yasaklandı

100 bin imzayı toplayamayan Vecdet Öz, CHP'yi topa tuttu!

100 BİN İMZAYI TOPLAYAMAYAN VECDET ÖZ, CHP'Yİ TOPA TUTTU!

3 bin 30 imza aldığı için Cumhurbaşkanı adayı olamayan AP Genel Başkanı Öz, "İttifak yapan partiler 'Gidin şuna imza atın' dediler. Bu doğru değil. Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum." dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : 100 Bin İmzayı Toplayamayan Vecdet Öz, Chp'yi Topa Tuttu!(6/10)2

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yaptı. Öz, YSK'nın onayıyla imza sürecine katılan 4 adaydan biri oldu. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek 100 bin imzayı topladı. Vecdet Öz ise 3 bin 30 imzada kalarak aday olamadı.

Habertürk'ten Onur Şahanoğlu'na konuşan Vecdi Öz, CHP'ye sitem etti, ittifakları eleştirdi.

"PARTİM OLMASA BU PARAYI YATIRAMAZDIM"

Öz, "Seçme ve seçilme hakkı konusunda bu uygulamayı sıkıntılı buluyorum. Aday olabilmek için 139 bin lira para ödemeniz gerekiyor. Partim olmasa ben bu parayı yatıramazdım, partisi olmayan kimse de bu parayı yatıramaz" dedi.

"KİM GİDECEK 30 KİLOMETRE YOLU"

İmza sınırının fazla olduğunu söyleyen Öz, imza toplama sürecinde yaşadıklarına ilişkin olarak da "YSK'nın koordinasyon merkezlerinde oy toplanması işimizi zorlaştırdı. İnsanlar uzakta oturuyorlar, işe gidiyorlar. YSK koordinasyon merkezine gitmek için 30-40 kilometre gitmesi gereken insanlar var. Kimin arabası var, kim gidecek 30 kilometre yolu" diye konuştu.

Bahçeli'nin imza atan seçmenlerle ilgili sözlerini eleştiren Öz, seçmenlerinin kaygılarını gideremediğini "Ben bu insanlara zorla gidin imza verin diyemem" sözleriyle anlattı.

"BENİM GÜNAHIM NEYDİ KARDEŞİM"

Muhalefetin ittifakına yönelik eleştiriler getiren Öz, "İttifak yapan partiler 'Gidin şuna imza atın' dediler. Bu doğru değil. Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim? Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım. O onun havuzuna, öbürü başkasının havuzuna imza atıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Benim partim küçük, yumruğum kücük ama yüreğim büyük." dedi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 100  Bin  İmzayı  Toplayamayan  Vecdet  Öz  Chp  Yi  Topa  Tuttu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER