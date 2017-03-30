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100 bin suriyelinin el bab'a dönmesi hedefleniyor

100 BİN SURİYELİNİN EL BAB'A DÖNMESİ HEDEFLENİYOR

Suriye'de dün tamamlandığı açıklanan Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın yaşanılabilir hale getirilmesi amacıyla çalışmalara başlanıyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 16:55
Puan Ver : 100 Bin Suriyelinin El Bab'a Dönmesi Hedefleniyor(5/10)3


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Harekatı kapsamında Cerablus'un ardından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın yeniden yaşanılabilir hale getirilmesi amacıyla çalışma heyeti oluşturuldu.



Valilik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yapılacak çalışmayla El Bab'daki enkaz ve molozlar, kaldırılarak savaşın izleri silinecek. Temizlik çalışmalarının ardından Gaziantep'ten buraya gidecek olan ekippler tarafından alt ve üst yapı çalışmaları yapılarak El Bab, yaşanılabilir kent haline getirilecek.



 



kaynak:hürriyet








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