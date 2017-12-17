100 KİŞİLİK KÖYE 53 MİLYON DOLARLIK HİZMET! DÜNYANIN EN DİK FÜNİKÜLERİ AÇILIYOR
İsviçre'de yapımına 53 milyon dolar harcanan dünyanın en dik füniküler sistemi Schwyz-Stoos, Pazar günü açılıyor.
Dünyanın en dik hattına sahip füniküler sistemi İsviçre'de açılıyor. Schwyz kantonundaki Stoos köyü yakınlarına inşa edilen Schwyz-Stoos adlı füniküler sistemi, bir modern mühendislik harikası olarak nitelendiriliyor.
53 MİLYON DOLARA MAL OLDU
Tasarımıyla "uzay çağından" gelmiş izlenimi veren raylı füniküler sistemi, 53 milyon dolara mal oldu. Stoos füniküleri, 14 yıllık yoğun çalışmanın ardından Pazar günü halkın hizmetine sunulacak.
Yolcular 1738 metre yüksekliğindeki raylı yöprü üzerinden, 743 metre yüksekliğe çıkabilecek.
SANİYEDE 10 METRE ÇIKACAK
Alp Dağları'nı saniyede 10 metre hızla diklemesine çıkacak olan trenin vagonları, fıçı şeklinde tasarlanmış. Stoos köyünün deniz seviyesinden 1300 metre yüksek olduğunu düşünürsek, bu trene binmek İsviçre halkı ve turistler için maceralı bir deneyim olacak.KÖYÜN NÜFUSU 100 KİŞİ
Başkent Zurich'in güneyine 50 km uzaklıktaki köyün nüfusu yaklaşık 100 kişiden ibaret. En son İsviçre'nin Bern kentindeki Gelmerbahn füniküleri, en dik füniküler ray sistemi rekorunu kırmıştı. Gelmerbahn'daki fünikülerin eğimi yüzde 106. 1902'de açılan İngiltere'nin East Cliff Lift füniküleri ise, yüzde 78 eğim derecesine sahip.
Kaynak: haberinburada
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