Konya'nın Seydişehir ilçesinde tatilden dönenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı, araçtakilerden 2'si öldü, 2'si yaralandı.

100 METRELİK YAMAÇTAN UÇTU, KAYALIKLARA ÇARPARAK DURDU

Kaza, Antalya karayolu Alacabel mevkiinde meydana geldi. Tatil yaptıkları Antalya'dan, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine gitmekte olan ailenin içinde bulunduğu, 20 yaşındaki Ebru Bayram yönetimindeki 07 GVV 85 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Kayalıklara çarparak duran ve paramparça olan otomobildeki 47 yaşındaki Seher Bayram ile Alman vatandaşı 20 yaşındaki Gamze Bayram öldü, Ebru ve Kenan Bayram ise yaralandı.

ÖLENLER, SAATLER SÜREN ÇALIŞMAYLA YOLA ÇIKARILDI

Kazanın ardından olay yerine polis, iftaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cansız bedeni, saatler süren çalışmaların ardından güçlükle yola çıkartılarak morga götürüldü.

Kaynak: haberinburada