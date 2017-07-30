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100 Metreden Kayalıklara Çakılan Araç Paramparça Oldu: 2 Ölü, 2 Yaralı

100 METREDEN KAYALIKLARA ÇAKILAN ARAÇ PARAMPARÇA OLDU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Konya'da, tatilden dönenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Paramparça olan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : 100 Metreden Kayalıklara Çakılan Araç Paramparça Oldu: 2 Ölü, 2 Yaralı(10/10)6

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tatilden dönenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı, araçtakilerden 2'si öldü, 2'si yaralandı.

100 METRELİK YAMAÇTAN UÇTU, KAYALIKLARA ÇARPARAK DURDU

Kaza, Antalya karayolu Alacabel mevkiinde meydana geldi. Tatil yaptıkları Antalya'dan, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine gitmekte olan ailenin içinde bulunduğu, 20 yaşındaki Ebru Bayram yönetimindeki 07 GVV 85 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Kayalıklara çarparak duran ve paramparça olan otomobildeki 47 yaşındaki Seher Bayram ile Alman vatandaşı 20 yaşındaki Gamze Bayram öldü, Ebru ve Kenan Bayram ise yaralandı.

ÖLENLER, SAATLER SÜREN ÇALIŞMAYLA YOLA ÇIKARILDI

Kazanın ardından olay yerine polis, iftaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cansız bedeni, saatler süren çalışmaların ardından güçlükle yola çıkartılarak morga götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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