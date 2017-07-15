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100 metreden uçtu, tanınmaz hale gelen cesedi 3 saatte çıkarıldı

100 METREDEN UÇTU, TANINMAZ HALE GELEN CESEDİ 3 SAATTE ÇIKARILDI

Fethiye'de otomobiliyle 100 metre yükseklikten dere yatağına uçan Burhan Tunca, tavanı ezilen aracın içinde hayatını kaybetti. Dik yamaçtan yukarı ip yardımıyla çekildi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 15:00
Puan Ver : 100 Metreden Uçtu, Tanınmaz Hale Gelen Cesedi 3 Saatte Çıkarıldı(8/10)4

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle 100 metre yükseklikten dere yatağına uçan 29 yaşındaki Burhan Tunca, tavan kısmı ezilen aracın içinde hayatını kaybetti. Tavan kısmı kesilerek otomobilden güçlükle çıkarılan Tunca'nın cesedi, bir süre elle taşındıktan sonra, 50 metrelik dik yamaçtan iple yukarı çekildi.

100 METREDEN DERE YATAĞINA UÇAN SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Kaza, Fethiye-Ölüdeniz Yolu üzerindeki seyir terası yanında bugün saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Fethiye'den Ölüdeniz yönüne giden Burhan Tunca'nın kullandığı 48 PA 259 plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçurum kenarındaki çelik bariyerlere yöneldi. Yüksek hızla çarptığı bariyerleri aşan otomobil, 100 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Direksiyon başında uyuduğu tahmin edilen sürücü Tunca, tavan kısmı tamamen ezilen otomobilin sürücü koltuğunda sıkıştı. O sırada yoldan geçen bir sürücünün ihbarı üzerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine geldi.

ÇEVREDE KAZAZEDE ARANDI

Ekipler iple iniş istasyonu kurarak otomobilin bulunduğu dere yatağına indi. Sağlık görevlileri Tunca'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri ise otomobilden fırlayan başka birinin olabileceği şüphesiyle çevrede arama yaptı, ancak başka kazazedeye rastlanmadı.

YÜZÜ TANINMAZ HALE GELDİ, KOLUNDAKİ DÖVMEDEN TEŞHİS EDİLDİ

Sıkışan Tunca'nın çıkarılması için, itfaiye ekipleri otomobilin tavan kısmını kesti. Baş kısmı parçalanan ve yüzü tanınmaz hale gelen Tunca'nın kimliği yakınları tarafından kolundaki dövmeden teşhis edildi.

CESET 50 METRELİK UÇURUMDAN İP YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

Sedyeye bağlanan Tunca'nın cesedi, elle taşınarak dere yatağından çıkarıldı. Daha sonra iple iniş istasyonuna bağlanan ceset vinç yardımıyla 50 metrelik uçurumdan yukarı çekildi. Ambulansa alınan ceset, ön inceleme için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Tunca'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu, Hisarönü Mevkii'nde bir restoranda çalıştığı öğrenildi. Kaza yerinde fren izine rastlanmazken, Tunca'nın direksiyon başında uyuduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

"3 SAAT SÜRDÜ"

AKUT Fethiye Ekip Lideri Fatih Işık, 3 saat süren çalışma sonunda otomobilde sıkışan cesedin yola çıkarılarak ambulansa teslim edildiğini söyledi. Cesedin 50 metrelik uçurumdan iple çekildiğini anlatan Işık, çevrede başka kazazedeye rastlanmadığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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