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100 Tl Ve 50Tl Banknotlara Yeni İmza Eklenecek
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100 TL ve 50TL Banknotlara Yeni İmza Eklenecek

100 TL VE 50TL BANKNOTLARA YENİ İMZA EKLENECEK

Yeni 100 TL ve 50 TL banknotlarında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte başkan yardımcıları Murat Uysal ve Emrah Şener'in imzaları bulunacak.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : 100 Tl Ve 50Tl Banknotlara Yeni İmza Eklenecek(7/10)3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların imzalarında değişiklik yapıldığını açıkladı. Banknotlardaki imzalar Başkan Murat Çetinkaya ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

GÖRÜNÜMLERİ AYNI KALACAK

Banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I. ve II. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

E-9 Emisyon Grubu III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

TCMB, III. tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotları 27 Mart 2017 tarihinde tedavüle çıkarılmış, 100 TL, 50 TL ve 20 TL banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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