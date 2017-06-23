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102 bin kişi bylock'tan alınacak!

102 BİN KİŞİ BYLOCK'TAN ALINACAK!

FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına yerleştirdiği 102 bin ByLock'çu temizliğinin 6 ayda bitirilmesi için harekete geçildi.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:35
Puan Ver : 102 Bin Kişi Bylock'tan Alınacak!(9/10)6


FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına yerleştirdiği 102 bin ByLock'çu temizliğinin 6 ayda bitirilmesi için harekete geçildi.



Ankara'dan diğer illerin Başsavcılıklarına gönderilen listelerde çoğu emniyet, jandarma, istihbarat, belediyeler ve Milli Eğitim'deki FETÖ mensuplarının haritası çıkarıldı. Bugüne kadar Türkiye genelinde 55 bin şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. 102 bin kişilik listede, Ankara'daki şüpheli sayısının 10 bin olduğu belirlendi. Bunlardan 4 bin 500'ü hakkında yasal işlem başlatıldığı bir kısmının ise tutuklandığı bildirildi. İstanbul'da ise ByLock'çu sayısının yaklaşık 15 bin olduğu, 6 binine  adli işlem yapıldığına dikkat çekildi.



 



kaynak:haber7








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