Apple, yeni tanıttığı iPad Pro 10.5 inç modeliyle önceki sürüm olan 9.7 inç olan modelin yerini almanın planlarını yapıyor.



Apple, yeni tanıttığı iPad Pro 10.5 inç modeliyle önceki sürüm olan 9.7 inç olan modelin yerini almanın planlarını yapıyor.



Yakın zamanda düzenlenen WWDC 2017 kapsamında teknoloji devi Apple birçok ürününü görücüye çıkarttı. Bunlar içerisinde en öne çıkanlardan biri de 10.5 inç iPad Pro modeli oldu.



Yeni tanıtılan bu model, A10X yonga seti ile kullanıcısına ulaşıyor. En verimli yonga setlerinden biri olan bu model, üç adet performans yönlü özelleştirilmiş çekirdek ve 3 adet enerji verimliliği üzerine iş yükü alan çekirdekten oluşuyor. GPU olarak da 12 çekirdekli PowerVR birimi ile oldukça iyi bir perfromans vaat ediyor. True Tone teknolojisi ve 600 nit parlaklık ile 10.5 inç ekran haricinde 120Hz tazeleme oranı ile ön plana çıkıyor. Full boy sana klavye ve birçok aksesuarda bu ürün için mevcut halde.



Kamera olarak ise 12MP çözünürlüğünde arka kamera, ve 7MP çözünürlüğünde ön kamera ile kullanıcısına ulaşıyor. İşletim sistemi olarak ise iOS 11 ile kullanıcısına ulaşıyor. Ayrıca USB 3.0 ile hızlı şarj desteği de göze çarpan diğer özellikler arasında.



Yeni modelin standart sürümü 649$ olarak belirlenmiş. LTE versiyonu 779$ olarak gözüküyor. Aynı özellikleri barındıran 12.9 inçlik iPad Pro için ise 799$ gibi bir fiyat istenirken, aynı ürünün LTE versiyonu ise 929$.



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