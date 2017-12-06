Galler'de yaşayan yazılım uzmanı, henüz yaygınlaşmadan önce satın aldığı ve değeri 107 milyon dolar olan Bitcoin'lerinin içinde olduğu bilgisayarı yanlışlıkla çöpe attı.

James Howells isimli yazılımcı 74 milyon sterlin değerindeki Bitcoin'lerini yanlışlıkla çöpe attı. Son aylarda inanılmaz bir yükselişe geçen sanal para birimi Bitcoin'in değeri 10 bin doları aşmış durumda. Howells, elindeki Bitcoin'leri daha güvenli olması için çevrimdışı saklamaya karar verip bilgisayarına yüklemişti.

700 BİN DOLARDI, 107 MİLYON DOLAR OLDU

32 yaşındaki James Howell, yaygın olarak bilinmeden önce Bitcoin'e yatırım yaptı. Zamanında 700 bin dolar karşılığında 7500 Bitcoin satın alan Howell'ın Bitcoin'lerinin şu andaki değeri 107 milyon dolar ediyor.

BİLGİSAYARINI ÇÖPE ATTI

Bir kaza sonucu bilgisayarını Galler'in Newport şehrinde çöpe atan genç adam, durumu fark ettiğinde toplama alanına gitti ancak alan boşaltılmıştı. Howells, bilgisayarının peşine düştü ancak sonuç alamadı.

BELEDİYEYE YÜZDE 10 ÖNERDİ

Belediyeye başvurarak bilgisayarını aramak istediğini söyleyen adam bir türlü olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine meclise bir teklif sundu ve kendisine izin verirlerse, bilgisayarını bulması durumunda onlara paranın yüzde 10'unu vermeyi önerdi. Bu da yaklaşık 10,7 milyon dolar ediyor.

BELEDİYE OLMAZ DİYOR

Newport Belediye Meclisi sözcüsü ise konuyla ilgili olarak, "Çöp depolama alanında kazı yapmak milyonlarca sterline mal olabilir. Ayrıca kazı yapılması bizim iznimiz olsa bile mümkün değil çünkü bu durum çevre üzerinde büyük bir olumsuz etki yaratabilir" açıklamasında bulundu.

Depolama alanı yıllık olarak 50.000 tonluk çöpün boşaltıldığı 350.000 ton atığı içeriyor. Bilgisayar bulunsa bile sızıntı sularının ve gazların donanımı korozyona uğratmış olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: haberinburada