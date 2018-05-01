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107 yıllık ABD devi İzmirli firmayı satın aldı

107 YILLIK ABD DEVİ İZMİRLİ FİRMAYI SATIN ALDI

Dünyanın en büyük endüstriyel kayış üreticisi Gates Corporation, Avrupa'da büyüme kararı doğrultusunda İzmirli Rapro'yu satın aldı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : 107 Yıllık Abd Devi İzmirli Firmayı Satın Aldı(9/10)5

Gates Corporation'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Türk hortum şirketi Rapro ile ABD'li dev, bölgedeki ağını da genişletecek. Yıllık 25 milyon dolar yani yaklaşık 100 milyon lira ciro elde eden Rapro için ABD'li şirketin ödediği bedel ise açıklanmadı. Dünya'da yer alan habere göre, şirketin CEO'su Ivo Jurek, "40'tan fazla ülkede müşterilere hizmet veriyor" dedi.

V KAYIŞININ MUCİDİ, 107 YILLIK TARİHİ VAR

107 yıllık geçmişi olan Gates Corporation, 100'den fazla ülkede çalışıyor. 30'dan fazla ülkede tesisi bulunan ABD'li devin 14 bin çalışanı var. 1911'de şirketi kuran Charles Gates, aynı zamanda 'V kayışı' denilen lastikten ve dokuma iplikten üretilmiş kayışın da mucidi.

2017 CİROSU 3 MİLYAR DOLAR

Endüstriyel, hidrolik, zirai ve otomotiv uygulamalarında yüksek teknoloji ürünü kauçuk kayışlar ve hortumların önde gelen üreticisi olan şirket, tarım, madencilik gibi alanlara yönelik de çalışmalarda bulunuyor.

Şirketin 2017 cirosu ise 3 milyar dolar.

RAPRO, TURBO HORTUMUNDA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Rapro ise İzmir ve Manisa'da üretim yapıyor. 9 bini aşkın ürün çeşidi ile sektörün öncü şirketlerinden Rapro, dünyada bir çatı altında en büyük turbo hortumu çeşitliliğine sahip firma olarak biliniyor. İzmir'de 17 bin metrekarelik üretim tesisi olan şirketin Manisa'daki tesisi ise 16 bin metrekare. Şirketin kurucusu ise Türkiye'nin ilk kauçuk parça üreticisi ve ihracatçılarından Gian Giacomo Ragusin.

Şirkette yaklaşık 450 kişi çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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