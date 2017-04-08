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11 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


11 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 08 Nisan 2017, 11:53
Puan Ver : 11 Askerin Şehit Olduğu Saldırıyı Gerçekleştiren Terörist Öldürüldü(10/10)11


TUNCELİ Kutu Deresi bölgesinde 26 Mart 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.



 



kaynak:hürriyet








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