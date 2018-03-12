11 AYRI HAYAT, 11 ACI! BİRLİKTE SON KEZ BÖYLE GÜLÜMSEDİLER
Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın 7 arkadaşıyla birlikte bekarlığa veda partisi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş için bindikleri uçak İran'da düştü.
ARKADAŞLARIYLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Mina Başaran, 7 arkadaşı ve 3 uçak mürettebatı kazada hayatını kaybetti. Mina Başaran, 7 arkadaşıyla birlikte uçağa binmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.
11 İSİM SON POZLARINI UÇAKTA VERDİ
Ayrıca uçağın içerisinde Mina Başaran, 7 arkadaşı ve 3 uçak mürettebatı son kez birlikte objektife poz verdiler. Bu 11 ismin son fotoğrafı oldu.
Kaynak: haberinburada
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