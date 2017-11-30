11 İLDE FETÖ OPERASYONU! SAVAŞ PİLOTLARI DAHİL 66 KİŞİ GÖZALTINDA
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 11 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında savaş pilotlarının da olduğu 66 kişi gözaltına alındı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11 İLDE OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilin yanı sıra kent merkezindeki önceden belirlenen 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
SAVAŞ UÇAĞI PİLOTLARI İÇİN GÖZALTI KARARI
Aralarında savaş uçağı pilotlarının yanı sıra muvazzaf asker, sözde mahrem imamların bulunduğu 66 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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