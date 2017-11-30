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11 İlde FETÖ Operasyonu! Savaş Pilotları Dahil 66 Kişi Gözaltında

11 İLDE FETÖ OPERASYONU! SAVAŞ PİLOTLARI DAHİL 66 KİŞİ GÖZALTINDA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 11 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında savaş pilotlarının da olduğu 66 kişi gözaltına alındı

Tarih : 30 Kasım 2017, 11:30
Puan Ver : 11 İlde Fetö Operasyonu! Savaş Pilotları Dahil 66 Kişi Gözaltında(5/10)1

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilin yanı sıra kent merkezindeki önceden belirlenen 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

SAVAŞ UÇAĞI PİLOTLARI İÇİN GÖZALTI KARARI

Aralarında savaş uçağı pilotlarının yanı sıra muvazzaf asker, sözde mahrem imamların bulunduğu 66 şüpheli gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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