11 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ JETE AJDA PEKKAN DA BİNMİŞ
Başaran Holding'e ait özel uçağın düşmesiyle ünlü iş adamının kızı Mina Başaran, 7 arkadaşı ve mürettebattan 3 kişi hayatını kaybetti. Aynı jete, Ajda Pekkan'ın da geçmişte bindiği öğrenildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Şarjah'dan İstanbul'a giden Başaran Holding'e ait bir özel jet İran'da düştü. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin "Uçakta 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 11 kişi bulunuyordu." dedi.
Jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı vardı. Jete daha eski tarihlerde Ajda Pekkan'ın da bindiği öğrenildi
BUNDAN TAM 5 YIL ÖNCE BİNMİŞ
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti. Jette bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu belirtildi. Ajda Pekkan'ın da 1 Eylül 2013 tarihinde düşen jete bindiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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