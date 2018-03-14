11 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOBÜS FACİASINDAN KURTULAN YOLCU: 2 KEZ ARIZA YAPTI
Çorum'da 11 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı otobüs kazasını hafif sıyrıklarla atlatan yolcu, kaza öncesinde otobüsün 2 kez arıza yaptığını söyledi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde dün sabah park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün alev alması sonucu 11 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Fazilet Karayazı (33) olayı anlattı. Karayazı, kaza öncesinde otobüsün 2 kez arıza yaptığını, yaklaşık yarım saat sonra da kazanın meydana geldiğini söyledi.
TIR'A ARKADAN ÇARPIP ALEV ALDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki, Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, dün yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarparak alev aldı.
11 YOLCU ÖLDÜ, 21 KİŞİ YARALANDI
11 yolcunun hayatını kaybettiği ve 21 yolcunun yaralandığı kazada yaralanan Fazilet Karayazı ve kız kardeşi Kerime Turan (29) ile yeğeni Zehra Turan (5) Çorum'daki ilk tedavilerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne getirildi. İstanbul'dan kız kardeşi ve yeğeni ile birlikte Tokat'a aile ziyaretine gelmek için yola çıkan Fazilet Karayazı kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kız kardeşinin ise sol ayağı kırıldı. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaralı kız kardeşleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
"OTOBÜS 2 KEZ ARIZALANDI"
Olay anını anlatan Fazilet Karayazı, otobüsün orta kapısının bulunduğu koltukta yolculuk ettiğini, kaza sırasında uyumadığını, başını ön koltuğa yasladığını söyledi. Karayazı, şunları söyledi:
"Birden 'pat' diye bir ses geldi. Ne olduğunu anlamadım. Ben kız kardeşimin yanından öne gitmişim. Herkes o anda bağırıyordu. Sonra ben kız kardeşimin çocuğunu aldım. Onu hemen arabadan adamların kucağına attım. Sonara bana 'atla atla' dediler. Ben korktum atlayamadım. Sonra bir duman geldi, beni boğdu. Sonra da atladım. Nasıl oldu bilmiyorum. Camlar kırıktı. Kırık olmasaydı kurtulma imkanımız yoktu. Gece otobüs mola verdi. Moladan yarım saat sonra benzinlikte durdu. Benzinlikten benzin alırken arıza yaptı. Daha sonra çalıştırdılar. Sonra biraz yürüdü, yarım saat sonra bir daha arıza yaptı. Sonra devam ettik. Arası yarım saat sürmedi sonra olay yaşandı."
Yaralı Kerime Turan ise kaza anında uyuduğunu, camdan atlayarak kurtulduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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