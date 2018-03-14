11 KİŞİNİN YANDIĞI OTOBÜSTE 10 NUMARA YAĞ ŞÜPHESİ
Çorum'da emniyet şeridindeki TIR'a arkadan çarpan otobüste çıkan yangın 11 can aldı, 21 kişi yaralandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı, 10 numara yağ incelemesi için numune alındığını açıkladı.
Çorum'da emniyet şeridindeki TIR'a arkadan çarpan otobüste çıkan yangın 11 can aldı, 21 kişi yaralandı. Otobüsün alev alması yine 10 numara yağ şüphesini gündeme getirdi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 10 numara yağ incelemesi için numune alındığını açıkladı.
DURAN TIR'A ÇARPMIŞTI
Çorum'da arızalandığı için emniyet şeridine park eden Gürcistan plakalı TIR'a arkadan çarpan otobüste can pazarı yaşandı. Çarpmanın ardından otobüsün arka kısmında çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
OTOBÜSTE 35 KİŞİ VARDI
Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kaza sonrası yanan otobüste 10 numara yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili numune aldırdıklarını, bunun da araştırılacağını bildirdi. Yurdagül, "Otobüste 3'ü mürettebat olmak üzere 35 kişi olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında çocuklar da var. Yolcular o saatte uyuduğu için kazanın oluş şeklini çoğu bilmiyor; ancak yaralı olanların bazıları, camları kırarak, kendilerini dışarı atmışlar" diye konuştu.
"KESİNLİKLE ENGELLENMELİ"
Fren uzmanı yüksek makine mühendisi Alpay Lök, ağır vasıta araçların karıştığı kazalarda 10 numara yağın baş şüpheli olduğunu, İstanbul Kavacık'ta 2014'te 4 kişinin hayatını kaybettiği otobüste de bu yağın kullanıldığını belirterek şu bilgileri verdi: "Mazot kullanımı olduğunda bu tür kazalar çok nadiren yaşanıyor. 10 numara yağ endüstiriyel maddelerin karışımıdır. Yağın akışkanlığını artırmak için tiner veya solvent eklenerek kullanılıyor. Motorun ısısı artarak ya kendiliğinden yanıyor ya da çarpışma sonrası yanma oluşuyor. Mazotun neredeyse yarı fiyatı olduğu için tercih ediliyor. Özellikle Anadolu'da şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde veya kamyonlarda daha çok kullanıldığı öne sürülüyor. Kesinlikle engellenmeli. Denetimin sıklaştırılması şart."
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Jet Kazası Kurbanlarının Tabutları Üst Üste Dizildi
- 11 Kişinin Öldüğü Otobüs Faciasından Kurtulan Yolcu: 2 Kez Arıza Yaptı
- Eski Enişte Taciz Etti, Genç Kız Karşı Koyunca Annesi Demirle Dövdü
- Pilot Baba, Pilot Kızının Cenazesini Kuleye Sormuş!
- Havalimanında Yürek Yakan An! Mina Başaran'ın Cenazesini Nişanlısı Aldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 85 Bin Kişiye Amerika'da Çalışma Fırsatı! Başvurular Başladı
- Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz
- Toys R Us 106 Mağazasını Daha Kapatıyor
- Schengen Vizesi Başvurularının Sonuçlandırılması 10 Güne İniyor
- Çiftlik Bank'ın Sahibine Darbe: Yöneticisi Yakalandı, Eşi Teslim Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Bu Haberle İlgili Yorumlar