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11 kişinin yandığı otobüste 10 numara yağ şüphesi

11 KİŞİNİN YANDIĞI OTOBÜSTE 10 NUMARA YAĞ ŞÜPHESİ

Çorum'da emniyet şeridindeki TIR'a arkadan çarpan otobüste çıkan yangın 11 can aldı, 21 kişi yaralandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı, 10 numara yağ incelemesi için numune alındığını açıkladı.

Tarih : 14 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : 11 Kişinin Yandığı Otobüste 10 Numara Yağ Şüphesi(10/10)6

Çorum'da emniyet şeridindeki TIR'a arkadan çarpan otobüste çıkan yangın 11 can aldı, 21 kişi yaralandı. Otobüsün alev alması yine 10 numara yağ şüphesini gündeme getirdi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 10 numara yağ incelemesi için numune alındığını açıkladı.

DURAN TIR'A ÇARPMIŞTI

Çorum'da arızalandığı için emniyet şeridine park eden Gürcistan plakalı TIR'a arkadan çarpan otobüste can pazarı yaşandı. Çarpmanın ardından otobüsün arka kısmında çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

OTOBÜSTE 35 KİŞİ VARDI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kaza sonrası yanan otobüste 10 numara yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili numune aldırdıklarını, bunun da araştırılacağını bildirdi. Yurdagül, "Otobüste 3'ü mürettebat olmak üzere 35 kişi olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında çocuklar da var. Yolcular o saatte uyuduğu için kazanın oluş şeklini çoğu bilmiyor; ancak yaralı olanların bazıları, camları kırarak, kendilerini dışarı atmışlar" diye konuştu.

"KESİNLİKLE ENGELLENMELİ"

Fren uzmanı yüksek makine mühendisi Alpay Lök, ağır vasıta araçların karıştığı kazalarda 10 numara yağın baş şüpheli olduğunu, İstanbul Kavacık'ta 2014'te 4 kişinin hayatını kaybettiği otobüste de bu yağın kullanıldığını belirterek şu bilgileri verdi: "Mazot kullanımı olduğunda bu tür kazalar çok nadiren yaşanıyor. 10 numara yağ endüstiriyel maddelerin karışımıdır. Yağın akışkanlığını artırmak için tiner veya solvent eklenerek kullanılıyor. Motorun ısısı artarak ya kendiliğinden yanıyor ya da çarpışma sonrası yanma oluşuyor. Mazotun neredeyse yarı fiyatı olduğu için tercih ediliyor. Özellikle Anadolu'da şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde veya kamyonlarda daha çok kullanıldığı öne sürülüyor. Kesinlikle engellenmeli. Denetimin sıklaştırılması şart."

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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