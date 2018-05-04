11 Kişiye Mezar Olmuştu! İran'dan Kayıp Kaptan Pilot Hakkında Açıklama
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11 kişiye mezar olmuştu! İran'dan kayıp kaptan pilot hakkında açıklama

11 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU! İRAN'DAN KAYIP KAPTAN PİLOT HAKKINDA AÇIKLAMA

İran'da düşen ve 11 kişiye mezar olan jet hakkında açıklama yapan İran Büyükelçisi, kaptan pilotun cesedinin hala bulunmadığını söyleyerek "Maalesef şu ana kadar bu konuda bir sonuç almış değiliz" dedi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : 11 Kişiye Mezar Olmuştu! İran'dan Kayıp Kaptan Pilot Hakkında Açıklama(5/10)1

İran'da düşerek 11 kişiye mezar olan uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cesedine, kazanın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen ulaşılamadığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN İRAN BÜYÜKELÇİSİ KAYIP PİLOT İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinde hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesine ulaşıldıktan kısa bir süre sonra bir kişinin cesedinin bulunamadığı açıklanmıştı. Kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin Türkiye'nin İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin açıklama yaptı.

"BÖLGE 3 HAFTA AYRINTILI OLARAK ARANDI ANCAK BULUNAMADI"

Türkiye'nin İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, vatandaşın cenazesine ulaşılmadığını belirterek, "Kazanın hemen ardından İran arama ve kurtarma ekipleri ve Türk ekiplerinin de desteği ile 3 hafta süren arama ve kurtarma çalışmalarında bölge ayrıntılı bir şekilde arandı. Fakat bulunamadı. Hava şartları ve nevruz nedeni çalışmalara ile ara verildi" şeklinde konuştu.

"TEKRAR ÇALIŞMA YAPTIK, SONUÇ ALAMADIK"

Rıza Hakan Tekin açıklamasının devamında, "İran makamlarına daha sonra tekrar girişimde bulunduk ve tekrar bir çalışma yapıldı. Ancak maalesef şu ana kadar bu konuda bir sonuç almış değiliz" ifadesini kullandı.

JET 11 MART'TA İRAN'DA DÜŞMÜŞTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul'a giden özel Türk jeti 11 Mart'ta İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Şehrekürd yakınlarında düşmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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