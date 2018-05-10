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11 kişiye mezar olmuştu! Rapor bu hafta açıklanacak

11 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU! RAPOR BU HAFTA AÇIKLANACAK

11 Mart'ta Dubai'den dönüşte İran topraklarına düşen ve mürettebat dahil toplam 11 kişiye mezar olan jet kazasının raporunun bu hafta yayınlanması planlanıyor.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : 11 Kişiye Mezar Olmuştu! Rapor Bu Hafta Açıklanacak(10/10)6

İran, 11 genç kadına mezar olan özel jete ilişkin kaza ön raporunu büyük ölçüde tamamladı. Ancak ülkede rapora son şekli verilmeden önce hâlâ kayıp olan Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cesedine ulaşmak üzere seferberlik ilan edildi. Raporun bu hafta yayınlanması öngörülüyor.

İRAN ÖN RAPORU HAZIRLADI

8 yolcu ve 3 mürettebatıyla İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetle ilgili soruşturma, en önemli aşamaya geldi. İran, Fransa'nın başkenti Paris'te karakutuların analiz edilmesinin ardından kazaya ilişkin ön raporunu yazdı. Ancak İran yönetimi, raporu bağlamadan Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cesedine ulaşmak üzere yoğun bir mesaiye girişti. Türkiye de arama çalışmalarını çok yakından izliyor.

KAPTAN PİLOT BERİL GEBEŞ'İN CENAZESİNE ULAŞILAMADI

Yetkililer, İran'ın ön raporu "Kaza yapan jetin kaptan pilotu Beril Gebeş'in cesedine ulaşılamadı" yönünde bir ifade ile bağlamak istemediğini kaydederek "İran, diğer tüm ülkeler gibi kazayı tüm yönleriyle herhangi bir kara nokta bırakmadan etraflıca raporlaştırmak istiyor. Bu nedenle Gebeş için adeta seferber oldu. Elbette, Türkiye'nin de bu konudaki hassasiyeti çalışmaların hızlanmasında etkili. Biz, kısa süre içinde Gebeş'le ilgili iyi haberi almayı umuyoruz" dedi.

JET NEDEN DÜŞTÜ?

İran'ın ön raporunda herhangi bir tavsiyenin yer almayacağını, ana hatlarıyla kazaya ilişkin bazı saptama, veri ve öngörülere yer verileceğini dile getiren yetkililer, "Kaza araştırma heyetinin raporu bu hafta resmi internet sitesinden yayınlaması öngörülüyor. Rapor, kazanın nedenine ilişkin de bir perspektif sunacaktır.

TEKNİK HATA GÖRÜLMEDİ

Raporun bir örneği Türkiye'ye de iletilecek" diye konuştu. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in rapor sürecinde etkin olan kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kazayı tetikleyecek teknik bir hata tespit edilmedi. Kazaya giden süreç ile pilotlar arasında bazı bağlantılar kurulduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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