Küçükçekmece'de 2016 yılında Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldüren Abdullah Melih Barış'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Barış, olay günü kendini kaybettiğini ve eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, "Çok pişmanım" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI, CEZASI MÜEBBETE ÇEVRİLDİ

Sanık Barış'ı, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı müebbete düşürdü. Karar oy birliğiyle alındı Sanığa uygulana iyi hal indirimine Nurcan Arslan'ın ailesi ve kadınlar tepki gösterdi. Arslan ailesinin avukatı Gülhan Kaya, iyi hal indirimi yönünden kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Melih Barış (36) ile taraf avukatları hazır bulundu.

TASARLAYARAK İSTANBUL'A ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİ

Arslan ailesinin avukatı Gülhan Kaya, "Sanığın memleketinden İstanbul'a Nurcan Arslan'ı öldürmek amacıyla tasarlayarak geldiği, bu amaçla silahını yanına aldığı, Arslan ile görüştükten sonra tasarladığı şekilde öldürdüğü kesindir. Bu nedenle sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekmektedir" dedi. Avukat Kaya, sanığa verilecek cezada "haksız tahrik", "iyi hal" ve diğer indirim maddelerinin uygulanmamasını talep etti.

NURCAN ARSLAN'IN ŞANTAJ YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Duruşmada söz verilen sanık Barış, Nurcan Arslan'ın elindeki görüntülerle kendisine şantaj yaptığını öne sürdü. Abdullah Melih Barış, "Bir çok kez para gönderdim. İstanbul'a geliş sebebim de arkadaşım Fatih mal almak için İstanbul'a geliyordu, benim kız kardeşim de düşük yapmıştı, bir türlü kendisini ziyaret edememiştim. Fatih'e 'Ben de seninle geleyim' dedim. Fatih ile yola çıktıktan sonra yolda Fatih, Facebook'tan benimle birlikte yolda olduğunu paylaşmış, Nurcan bunun üzerine beni telefonla aradı, 'Son kez görüşelim, bana 5 bin lira para ver, ben de görüntüleri sana vereyim.' dedi. Fatih ile konuştum hatta Fatih 'gitme' diye bana telkinde bulundu. Ancak görüntüleri geri alacağım düşüncesiyle Nurcan ile buluştum.

"15 YILDIR BİPOLAR BOZUKLUK NEDENİYLE İLAÇ KULLANIYORUM"

Benim amacım eve girip, parayı verip, görüntüleri alıp, çıkmaktı. Ancak param Fatih'te kalmıştı. Nurcan ile buluştuktan sonra Fatih'i aradım, kendisine ulaşamadım. Nurcan bunun üzerine 'Benimle dalga mı geçiyorsun' diyerek hakaret etmeye başladı. Ben 15 yıldır bipolar bozukluk nedeniyle ilaç kullanıyorum. Her ne kadar Adli Tıp Kurumu 'cezai ehliyeti tamdır' diye rapor vermişse de bunu kabul etmiyorum. Maktulün üzerime çok gelmesi, hakaretler ve tehditler savurması üzerine kendimi kaybettim ve bu eylemi gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Bugüne kadar sabıkam yoktur, kimseye zararım olmamıştır" dedi.

"BEN BU OLAYI PLANLAMADIM"

Son sözü sorulan sanık Barış, "Bu olayı planlamadım. Nurcan beni olayın gerçekleştiği yere götürdü. Ben İstanbul'u bilmiyorum. Pişmanım. Lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada