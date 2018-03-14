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11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı

11 YAŞINDAKİ AKRABASINI CİNSEL İLİŞKİYE ZORLAYAN KADIN 50 YIL HAPİS CEZASI ALDI

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki kadın, 11 yaşındaki akrabasını cinsel ilişkiye zorladığı gerekçesiyle 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 14 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı(8/10)4

39 yaşındaki Texaslı Tamora Angel Foster isimli kadın, akrabası olan 11 yaşındaki bir erkek çocuğu cinsel ilişkiye zorladığı gerekçesiyle 50 yıl hapis cezası aldı. Foster aynı çocukla 12 yaşındayken bir kez daha ilişkiye girdi.

ŞARTLI TAHLİYE HAKKI DA YOK

Texas eyaletinin Nederland şehrinde yaşayan kadının 2016 yılında suçlanmasıyla başlayan dava dün sonuçlandı. 39 yaşındaki kadın, şartlı tahliye olmaksızın 50 yıl hapis cezası alırken hayat boyu da kayıtlı bir cinsel taciz suçlusu olarak kalacak.

2 SENE ÜST ÜSTE

Henüz 11 yaşındaki çocuğu ilişkiye zorlayan ve çeşitli şekillerde çocukla birlikte olan kadın, bir sonraki yaz aynı eylemi bir kez daha gerçekleştirdi.

Asistan Savcı Yardımcısı Kim Pipkin yaptığı açıklamada, "Bu davadakilerden daha duygusal ve rahatsız edici bir gerçeği hayal etmek zor" dedi.

Foster, 1998 yılında esrar bulunmaktan tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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