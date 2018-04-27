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11 yaşındaki çocuk, başına düşen kalas yüzünden can verdi

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BAŞINA DÜŞEN KALAS YÜZÜNDEN CAN VERDİ

Ümraniye'de, kaldırımda dondurma yiyen 11 yaşındaki çocuğun başına çatı çalışması yapılan binadan kalas düştü. Kanlar içinde yere yığılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 27 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : 11 Yaşındaki Çocuk, Başına Düşen Kalas Yüzünden Can Verdi(8/10)4

Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Melih, ağabeyi Semih ve arkadaşlarıyla birlikte çatı yenileme çalışması yapılan iki katlı binanın yakınında kaldırım üzerinde dondurma yiyip sohbet ediyordu. Çatı yenileme çalışması yapılan binanın çevresinde güvenlik önlemi yoktu. Bir anda binadan Melih'in başına kalas düştü. Melih kanlar içinde yere yığıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Ağabey Furkan bir yandan kanayan bölgeye eliyle tampon yaptı; bir yandan da bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan baba Seyfi Güngör ile anne Serap Güngör, Melih'i kucaklayarak komşularının aracına bindirdi. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Melih burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Melih Güngör'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeyi acılı baba ve yakınları teslim aldı. Melih'in cenazesi dün helallik için evinin önüne getirildi. Burada gözyaşları adeta sel oldu aktı. Ömer Faruk Darende Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından da Melih Güngör, Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili bina sahibiyle çatı çalışması yapan bir kişi gözaltına alındı.

"BİNADA ÇALIŞIYORLARDI"

Olayı anlatan 13 yaşındaki ağabey Semih Güngör, "Dondurma yiyorduk. Binada çalışıyorlardı. Kardeşimin üstüne kalas düştü. Kanlar içinde yere yığıldı. Babam geldi. Buradan otomobille hastaneye götürdük. Orada da hayatını kaybetti" dedi.

"HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK"

Bina sahibi ile bir çalışanın gözaltında olduğunu söyleyen amca Seyfettin Güngör ise, "Hiçbir güvenlik önlemi yok. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bir ay önce de başka bir kişinin üstüne tuğla düştü. İki kişi gözaltında, şikayetçiyiz" ifadesini kullandı.

"İÇİMİZ YANIYOR"

Melih Güngör'ün yakını Aydın Özden gözyaşları içinde, "İçimiz yanıyor. Tedbirsizlik yüzünden canımızın birini kaybettik. Üzüntümüz büyük. Hiçbir önlem alınmadan inşaat yapılması yanlış" diye konuştu.

"BURADAN ÇOCUKLAR GEÇİYOR DİYE UYARDIM"

Olayı anlatan sokak sakini Feridun Taş ise, "1 hafta önce usta çatıdan aşağı parçalar atıyordu. Uyardım, 'buradan çocuklar geçiyor' dedim. Usta 'hiçbir şey olmaz' dedi. Keşke o zaman bunun üzerinde dursaydık. Bilemedik böyle bir şey yaşanacağını" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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