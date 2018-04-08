112 'YE YAPILAN ASILSIZ ÇAĞRILAR ŞOKE ETTİ! MANTI YAPMAYAN ANNESİNİ ŞİKAYET ETTİ
Sivas 112 Çağrı Merkezi'ne yıl içinde yapılan 1 milyonun üzerindeki çağrının yüzde 65'i asılsız çıktı. Asılsız çağrılar içinde kendisine mantı yapmayan annesini şikayet eden kişi şoke etti.
Sivas Acil Çağrı Merkezi'ne yıl içerisinde yapılan yaklaşık 1 milyon çağrının yüzde 65'ini asılsız çağrılar oluşturdu. Asılsız çağrılar arasında, kendisine mantı yapmayan annesini şikayet eden bir kişi de dikkat çekti.
112'NİN EN BÜYÜK PROBLEMİ ASILSIZ İHBARLAR
Sivas'ta 3 yıl önce 6 acil çağrı alan kurumun çağrı merkezleri 112 numara ve ortak bir çağrı merkezinde bir araya getirildi. Yeni sistem ile acil durumlara daha erken ve daha kaliteli hizmet amaçlanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin en büyük sıkıntısı yine asılsız ihbarlar oldu.
MANTI YAPMAYAN ANNESİNİ ŞİKAYET ETMİŞ
Son bir yıl içerisinde Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi yaklaşık 1 milyon çağrı yapılırken bu çağrıların yüzde 65'ini asılsız çağrılar oluşturdu. Asılsız çağrıların büyük bir kısmı ise çocukların eline verilen akıllı telefonlar ile gerçekleşti. Asılsız çağrılar arasında, kendisine mantı yapmayan annesini şikayetten, soda siparişine kadar bir çok ilginç ve gereksiz çağrı yer aldı.
ÇAĞRILARIN %65'İ GEREKSİZ
Konu ile ilgili açıklama yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Bolat, asılsız çağrıların can ve mal güvenliğini riske ettiğini belirterek, "Çağrılarımızın yüzde 65'i gereksiz çağrılardan oluşuyor. Bu gereksiz çağrıların içerisinde sapık aramaları varken, daha fazlasını ise akıllı telefonların çocukların eline verilmesi ile gerçekleşen gerçekleştirilen acil çağrılar oluşturuyor.
Bu nedenlerle acil yardıma ihtiyacı olan kişilerin merkezimize ulaşması gecikiyor. Bazen hiç ulaşamayabiliyorlar. Bu gereksiz çağrılar can ve mal kaybı riski doğurmaktadır. Bu durumdan herkes mağdur olabilir" dedi.
"ASILSIZ ÇAĞRILAR CEZASIZ KALMIYOR"
Bolat, asılsız çağrılarda bulunan kişilerin tespit edilip cezalandırıldığını ifade ederek, "Asılsız çağrılarla ilgili cezai müeyyide uyguluyoruz. Kabahatler kanunu çerçevesinde para cezası uygulanıyor. Son bir yıl içerisinde 22 kişiye para cezası uygulandı. Süreci devam edenler var. Biz Bilişim Teknolojileri Kurumu (BİK) vasıtası ile asılsız çağrıda bulunan kişilerin IMEI numaralarını, telefon numaralarını, isim ve adreslerini tespit ediyoruz. Ardından ceza uyguluyoruz ve uygulamaya devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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