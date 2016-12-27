113 ŞÜPHELİDEN 65'İNİN TUTUKLANDIĞI BİLDİRİLDİ
Mersin ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 113 şüpheliden 65'inin tutuklandığı bildirildi.
Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Mersin ve ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 155 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ekiplerce 113 şüpheli gözaltına alındı.
Farklı tarihlerde adliyeye sevk edilen zanlılardan 65'i tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 48 şüpheli de serbest bırakıldı.
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 42 şüpheli ise ekiplerce aranıyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar